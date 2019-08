Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Viele Alkoholsünder

Erfurt (ots)

Bei Kontrollen im Stadtgebiet stellten Polizeibeamte in der Nacht von Donnerstag zu Freitag einige Alkoholsünder fest. Auf dem Anger kontrollierten sie gegen 01:00 Uhr eine 24-jährige E-Roller Fahrerin. Sie brachte es auf über 1,2 Promille. Den gleichen Wert pustete ein 19-jähriger E-Roller Fahrer. Gegen 00:30 Uhr wurde er in der Bahnhofstraße kontrolliert. Auf fast 1,4 Promille schaffte es ein 17-Jähriger. Er wurde gegen 00:30 Uhr mit einem E-Roller in der Innenstadt festgestellt und kontrolliert. Ein 21-jähriger VW-Fahrer wurde gegen 01:00 Uhr in der Bahnhofstraße einer Kontrolle unterzogen. Der durchgeführte Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 1 Promille. (JS)

