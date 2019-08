Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Fahrrad verschwunden

Erfurt (ots)

Aus einem Keller in der H.-Heine-Straße in Sömmerda stahlen Diebe ein hochwertiges Fahrrad. Die Unbekannten brachen in den letzten Tagen die Kellertür auf und gelangten an das schwarze Mountainbike der Marke Scott im Wert von 2000 EUR. (JS)

