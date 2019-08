Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Brand in Hotel

Erfurt (ots)

Heute Morgen gegen 04:00 Uhr kam es zu einem Brand in einem Hotel in Erfurt Linderbach. Ein Koch bemerkte im Kellerbereich die Rauchentwicklung und informierte die Feuerwehr. Auch die Wehren von Azmannsdorf, Vieselbach und Kerspleben kamen zum Einsatz. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Die 71 Gäste mussten evakuiert werden und konnten nach 2 Stunden zurück in ihre Zimmer. Der entstandene Schaden beläuft sich auf ca. 10.000 Euro. Die Brandermittler der Erfurter Kriminalpolizei haben die Ermittlungen aufgenommen. (JS)

