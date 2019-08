Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Berauscht und ohne Führerschein

Landkreis Sömmerda (ots)

Während einer Verkehrskontrolle in der Kölledaer Straße von Sömmerda wurde in der Nacht zum Donnerstag ein Opelfahrer kontrolliert. Der 28-jährige Fahrer gab sofort an, nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis zu sein. Als die Beamten mit ihm einen Drogentest durchführten, zeigte dieser ein positives Ergebnis an. Der Mann räumte ein Crystal konsumiert zu haben. Der 28-Jährige musste eine Blutentnahme über sich ergehen lassen. Gegen ihn wurde Anzeige wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis und wegen des Verstoßes gegen das Straßenverkehrsgesetz erstattet. (JN)

