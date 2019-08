Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Gestürzt

Erfurt (ots)

Heute Morgen wurde eine Passantin am Erfurter Anger auf eine Frau mit stark blutender Kopfwunde aufmerksam und verständigte die Polizei. Die 63-jährige Frau war zuvor mit ihrem Fahrrad von der Schlösserstraße auf den Anger gefahren. Dabei kam sie mit ihrem Rädern in die Schienen der Straßenbahn. Sie verlor dadurch die Kontrolle über ihr Fahrrad und stürzte. Dabei zog sie sich Gesichtsverletzungen zu. Zur Behandlung wurde sie in ein Krankenhaus gebracht. Zur Schwere ihrer Verletzungen können bisher keine Angaben gemacht werden. (JN)

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Erfurt

Pressestelle

Telefon: 0361 7443 1504

E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell