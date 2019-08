Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Zeugin gesucht

Erfurt (ots)

Letzten Freitag kam es in einem Supermarkt in der Bahnhofstraße zu einem schweren räuberischen Diebstahl. Eine Zeugin hatte gegen 16 Uhr beobachtet wie ein Dieb Waren im Wert von knapp 10 EUR in seinem Rucksack verschwinden ließ. Die Frau informierte die Mitarbeiter und verließ das Geschäft. Als der 20-Jährige seinen Rucksack leeren sollte, rastete er aus und bedrohte die Mitarbeiter. Erst als die Polizei eintraf war es möglich, an die Beute zu gelangen. Neben den Lebensmitteln kam noch hochwertige Elektronik zum Vorschein. Alle Gegenstände wurden sichergestellt, der Mann vorläufig festgenommen und nach der Aktenvorlage bei der Staatsanwaltschaft in eine JVA verbracht. Die Erfurter Kriminalpolizei sucht nun nach der Zeugin, die den Diebstahl beobachtet hatte. Es handelt sich um eine Frau zwischen 40-50 Jahren, ca. 170cm, dunkle Haare (Pagenschnitt). Hinweise bitte an die KPI Erfurt unter der Rufnummer: 0361/7443-1426. (JS)

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Erfurt

Pressestelle

Telefon: 0361 7443 1504

E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell