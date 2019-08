Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Umfangreicher Einsatz

Erfurt (ots)

Eine 33-Jährige meldete sich gestern Nachmittag bei der Polizei weil ihr Ex-Lebensgefährte sie angegriffen hatte. Im Kellerbereich eines Wohnhauses am Moskauer Platz kam es zu einer Auseinandersetzung zwischen den Beiden, wobei die Frau leicht verletzt wurde. Sie konnte sich zu Bekannten flüchten, der Mann kehrte in die Wohnung zurück. Dort stellten die Polizisten den 28-Jährigen. Außerdem entdeckten sie drei Fahrräder die als gestohlen gemeldet waren. Als sie die Personalien der 33-Jährigen überprüften stellte sich heraus, dass gegen die Frau ein Haftbefehl vorlag. Sie wurde noch am Abend einer JVA überstellt. Die beiden Kinder wurden dem Jugendamt übergeben. (JS)

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Erfurt

Pressestelle

Telefon: 0361 7443 1504

E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell