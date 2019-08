Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Chance genutzt

Erfurt (ots)

Diebe nutzten gestern Abend eine günstige Gelegenheit und stahlen ein mobiles Navi sowie diverse Schlüssel. Eine Seniorin hatte ihren Pkw unverschlossen in einer Garage in der Theo-Neubauer-Straße abgestellt und eine Scheibe offen gelassen. So war es ein leichtes ins Fahrzeug zu greifen und die Sachen aus dem Innenraum zu stehlen. Der Wert der Beute liegt bei ca. 150 Euro. (JS)

