Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Übers Dach eingestiegen

Erfurt (ots)

Kurz nach Mitternacht wurde in einem Motorradfachgeschäft in Erfurt Alarm ausgelöst. Diebe waren über das Dach in die Räumlichkeiten eingestiegen. Aufgeschreckt durch den Alarm flüchteten die Unbekannten. Umfangreiche Suchmaßnahmen, bei denen auch der Polizeihubschrauber zum Einsatz kam, führten nicht zur Ergreifung der Täter. Eine Zeugin die den Einbruch beobachtet hatte informierte nicht die Polizei. Sie vertraute darauf, dass die Ordnungshüter aufgrund des Alarms zum Tatort kommen würden. Ob die Einbrecher trotz der Störung Beute gemacht haben, ist noch nicht bekannt. (JS)

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Erfurt

Pressestelle

Telefon: 0361 7443 1504

E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell