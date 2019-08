Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Partikelfilter gestohlen

Erfurt (ots)

Unbekannte demontierten in der Nacht von Montag zu Dienstag einen Partikelfilter von einem Pkw. Das Auto parkte in Schmira als sich Diebe an dem KFZ zu schaffen machten. Der entstandene Schaden beläuft sich auf ca. 2.000 EUR. (JS)

