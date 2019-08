Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Fette Beute

Erfurt (ots)

Fette Beute machten Unbekannte in Egstedt. Am Dienstagmorgen entdeckten Forstmitarbeiter, dass in der vergangenen Nacht Diebe zugeschlagen hatten und mehrere Baugeräte mitgehen ließen. So fehlten u. a. eine Rüttelplatte, ein Nivelliergerät, ein Benzinstampfer und diverse Werkzeuge. Der Gesamtwert der Beute beläuft sich auf über 10.000 EUR. (JS)

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Erfurt

Pressestelle

Telefon: 0361 7443-1503

E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell