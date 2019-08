Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: In Gewahrsam genommen

Erfurt (ots)

Unbelehrbar zeigte sich gestern ein 43-Jähriger im Erfurter Süden. In der Nacht von Montag zu Dienstag hatte er mit einem Kumpel in dessen Wohnung Alkohol konsumiert. In den frühen Morgenstunden gerieten die Beiden in Streit. Der 43-Jährige zerstörte in seiner Wut u. a. einen Flachbildfernseher, ein Bild, einen Glastisch und diverse Küchenutensilien. Danach verließ er die Wohnung. Als die Beamten zur Anzeigenaufnahme an der Wohnanschrift erschienen, kehrte auch der 43-Jährige an den Ort des Geschehens zurück. Er war immer noch aggressiv und musste durch die Beamten zu Boden und schließlich mit zur Dienststelle verbracht werden. Nach der Entlassung wurde ihm noch ein Platzverweis für die Wohnung in der M.-Kolbe-Straße ausgesprochen. Daran hielt sich der 43-Jährige nicht und tauchte erneut an der Wohnung seines Kumpels auf. Er wurde erneut in Gewahrsam genommen und verbrachte die nächsten Stunden in der Zelle. (JS)

