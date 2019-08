Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Kontrolle

Erfurt/Sömmerda (ots)

Gestern Abend wurde in Straußfurt in der Schwerstedter Straße eine Geschwindigkeitskontrolle durchgeführt. Insgesamt waren 10 Autofahrer zu schnell. Ein Pkw-Fahrer war nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis, ein anderer war betrunken. Bei dem durchgeführten Atemalkoholtest erreichte er einen Wert von 1,17 Promille. Außerdem schlug der Drogenschnelltest positiv an. Eine Blutentnahme wurde veranlasst, der Führerschein sichergestellt. (JS)

