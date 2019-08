Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Diebstahl missglückt

Sömmerda (ots)

Am Dienstag versuchte ein Unbekannter aus einem Baumarkt in Sömmerda Taschenlampen im Wert von etwa 500 Euro zu stehlen. Dazu packte er seine Beute in eine Tasche und hängte sie im Außenbereich des Baumarktes an einen Zaun. Vermutlich wollte er seine Beute zu einem späteren Zeitpunkt abholen. Ein aufmerksamer Mitarbeiter entdeckte die Tasche aber rechtzeitig und vereitelte so den Diebstahl. (JN)

