Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Aufgefunden

Sömmerda (ots)

Einer 35-Jährigen war in Sömmerda ein Fahrrad aus dem Keller ihres Wohnhauses gestohlen worden. Gestern Abend wurde sie von einer Freundin darüber informiert, dass sie das auffällig lilafarbene Damenfahrrad der Marke Mifa aufgefunden habe. Dieses stand angeschlossen in der Professor-Semmelweis-Straße. Als die Beamten vor Ort eintrafen, lief ihnen eine polizeibekannte 28-jährige Frau in die Arme, die zufällig die passenden Schlüssel für das Fahrradschloss dabei hatte. In welchen Zusammenhang die Frau zu dem Diebstahl steht, wird gegenwärtig noch geprüft. Das Fahrrad konnte noch am selben Abend der rechtmäßigen Eigentümerin zurückgegeben werden. (JN)

