Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Aufgesprengt

Erfurt (ots)

Am Montagmorgen musste der Mitarbeiter einer Tabakfirma feststellen, dass ein Zigarettenautomat auf einem Supermarktparkplatz in der Halleschen Straße zerstört war. Der Automat war zur Hälfe aus der Wand gebrochen und das Gehäuse verformt. Unbekannte haben vermutlich ein Sprengmittel im Automaten zur Explosion gebracht. Es wurde ein Sachschaden von 2.000 Euro verursacht. Was die Diebe erbeutet haben, ist bislang noch unklar. (JN)

