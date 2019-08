Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: In Restaurant eingebrochen

Erfurt (ots)

Unbekannte sind am Montag in den frühen Morgenstunden in ein Restaurant in der Löbervorstadt eingebrochen. Über ein Fenster kamen sie in die Räumlichkeiten. Mit Gewalt öffneten sie eine Tür und einen Schrank. So erlangten die Diebe u.a. mehrere tausend Euro Bargeld und einen Beamer. Die Kriminalpolizei kam zur Spurensicherung zum Einsatz. (JN)

