Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Nicht versichert

Erfurt (ots)

Am Montagnachmittag stellte die Erfurter Polizei gleich zwei Elektroroller-Fahrer fest, die keine Kennzeichen an ihren fahrbaren Untersätzen hatten. Die Männer im Alter von 20 und 32 Jahren waren mit den Rollern in der Friedrich-Engels-Straße und Braunstraße unterwegs, als sie von den Beamten gestoppt wurden. Elektroroller benötigen ein Versicherungskennzeichen und den damit verbundenen Versicherungsschutz. Beide Männer erhielten eine Strafanzeige. (JN)

