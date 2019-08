Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Unfriedliches Ende

Erfurt (ots)

Ein 20-jähriger Mann nahm am Montagabend in der Erfurter Innenstadt an einer Demonstration teil. Als er sich am Ende der Kundgebung zu seinem Auto in der Kurt-Schumacher-Straße begab, wurde er von einem Unbekannten körperlich angegriffen. Ein Bauarbeiter eilte ihm zu Hilfe und konnte den Unbekannten vertreiben. Kurze Zeit später kamen weitere Personen auf den 20-Jährigen zu und beleidigten ihn. Als er mit seinem Auto davon fuhr, warf die Gruppe mit Steinen nach dem Fahrzeug. Ein Schaden entstand dabei nicht. Ein politischer Hintergrund der Tat ist nicht auszuschließen. Die Polizei bittet den couragierten Bauarbeiter, welcher bisher noch unbekannt ist sowie weitere Zeugen, sich bei der Kripo Erfurt (0361/7443-1465) zu melden. (JN)

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Erfurt

Pressestelle

Telefon: 0361 7443-1503

E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell