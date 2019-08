Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Straßenbahnunfall

Erfurt (ots)

Noch einmal glimpflich endete in der vergangenen Nacht, gegen 00:30 Uhr, ein Straßenbahnunfall für einen 21-jährigen Mann. Er war zusammen mit Freunden in der Erfurter Innenstadt unterwegs. Stark alkoholisiert rannte er auf dem Gehweg und der Straße herum. Als am Anger eine Straßenbahn einfuhr, sprang er plötzlich hinter einem Bus hervor auf die Gleise. Der Straßenbahnfahrer konnte trotz Vollbremsung einen Zusammenstoß mit dem Mann nicht mehr verhindern. Glücklicherweise verletzte sich der 21-Jährige nur leicht am Arm. Trotzdem wurde er aufgrund seiner Alkoholisierung ins Krankenhaus gebracht. An der Straßenbahn entstand nur geringer Sachschaden. (JN)

