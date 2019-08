Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Falscher Gewinn

Erfurt (ots)

Betrüger versuchten am Wochenende in Sömmerda gleich zwei Personen um ihr Geld zu bringen. Ein 58-jähriger Mann und eine 62-jährige Frau erhielten über das Telefon von einer unbekannten Person einen Anruf. Hier versprach man einen hohen Geldgewinn. Für die Geldübergabe forderte man aber mehrere hundert Euro, die mit den Codes von Gutscheinkarten aus dem Supermarkt beglichen werden sollten. Glücklicherweise fiel keiner der beiden Angerufenen auf die Masche rein. Die Polizei warnt in diesem Zusammenhang nochmals vor dieser Betrugsmasche. (JN)

