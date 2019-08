Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Brandlegung

Erfurt (ots)

Anwohner alarmierten am Samstagabend Polizei und Feuerwehr. Am Leubinger Markt stand ein Kleidercontainer in Flammen. Die Feuerwehr konnte den Brand schnell löschen. Allerdings wurde der Kleidercontainer komplett zerstört. Der Schaden wird auf etwa 1.000 Euro geschätzt. Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung durch Brandlegung. Bisher ist noch unklar wer für diese Tat verantwortlich ist. (JN)

