Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Unzufriedener Freier

Erfurt (ots)

Am Freitagabend suchten zwei Männer die Wohnung einer 24-jährigen Frau im Erfurter Norden auf. Sie drangsalierten sie mit zahlreichen Tritten und Schlägen und ließen sie schwer verletzt zurück. Eine Nachbarin verständigte die Polizei und den Rettungsdienst. Die 24-jährige wurde zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Ermittlungen ergaben, dass sich möglicherweise ein Freier mit den Leistungen der Erotikmasseurin nicht zufrieden zeigte. Die Ermittlungen zu der gefährlichen Körperverletzung dauern noch an. (JN)

