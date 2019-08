Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Dieseldiebstahl in Stotternheim

Erfurt (ots)

Die Abgeschiedenheit der Stotternheimer Seen nutzte ein Täter, um wahrscheinlich Freitagnacht an zwei Lkw Diesel abzusaugen. Allerdings gelang dies nur bei einem Lkw. Hier wurden schätzungsweise 80 - 90 Liter entwendet, nachdem das Tankschloss aufgebrochen wurde. Bei dem zweiten Lkw gelang das Vorhaben nicht, jedoch entstand am Tankschloss Sachschaden in Höhe von 300 EUR. (TL)

