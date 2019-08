Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Hoher Sachschaden

Erfurt (ots)

Über 7000 EUR Sachschaden richteten Einbrecher in der Altstadt an, als sie versuchten in eine Praxis einzudringen. Mehrere Türen und Fenster beschädigten die ungebetenen Gäste, und gelangten so in die Räumlichkeiten. Erst als sie Alarm auslösten, ließen sie von ihrem Vorhaben ab und verschwanden unerkannt. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde nichts gestohlen. (JS)

