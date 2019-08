Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Zusammenstoß mit Mähdrescher

Erfurt (ots)

Gestern Mittag stieß ein 51-jähriger Autofahrer frontal mit einem Mähdrescher zusammen. Der Autofahrer war gegen 13.30 Uhr in Molsdorf in Richtung Marienthal unterwegs, als ihm der Mähdrescher entgegen kam. Der 51-Jährige bremste aufgrund eines vor ihm fahrenden Fahrzeuges ab und zog nach links. Im Gegenverkehr stieß er dann frontal mit dem großen Gefährt zusammen. Der Autofahrer wurde schwer verletzt, der Pkw war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Wie hoch der Schaden an dem Mähdrescher ist, kann noch nicht gesagt werden. (JS)

