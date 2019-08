Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Brotmaschine auf Ceranfeld

Erfurt/Sömmerda (ots)

Zu einem Wohnungsbrand kam es gestern Nachmittag in der Kölledaer Straße in Sömmerda. Eine auf dem Ceranfeld abgestellte Brotmaschine geriet in Brand. Das Feuer zerstörte Großteile der Wohnung und durch das Löschwasser wurde diese unbewohnbar. Der entstandene Schaden wird auf ca. 30 000 EUR geschätzt. Verletzt wurde glücklicherweise niemand, da zum Zeitpunkt des Brandes keine Personen in der Wohnung waren. Wie es zu dem Brand kommen konnte, muss nun ermittelt werden (JS)

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Erfurt

Pressestelle

Telefon: 0361 7443 1504

E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell