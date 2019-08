Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Aufgefunden

Erfurt (ots)

Der vermisste Thomas Liehmann aus Burgwenden wurde vermutlich am gestrigen Tag tot in seinem Fahrzeug aufgefunden. Der Pkw stand versteckt in einem Waldstück im Bereich Hohe Schrecke. Ob es sich tatsächlich um den Vermissten handelt werden die noch andauernden Ermittlungen zeigen. Von einer Straftat wird nicht ausgegangen. (JS)

