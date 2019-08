Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Mit Alkohol - ohne Führerschein

Erfurt (ots)

Auf der A71 in Fahrtrichtung Erfurt wurde heute Nacht ein 51-jähriger VW Fahrer einer Kontrolle unterzogen. Der Mann brachte es bei dem durchgeführten Atemalkoholtest auf 1,88 Promille. In der Straße des Friedens in Straußfurt wurde gegen 19 Uhr ein 32-Jähriger Audi Fahrer festgestellt. Er war mit quietschenden Reifen auf den Parkplatz gefahren und zog so die Aufmerksamkeit auf sich. Bei der Kontrolle räumte er ein, dass er nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. (JS)

