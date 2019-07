Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Nicht geklappt

Erfurt/Sömmerda (ots)

Der Einbruchsversuch in eine Firma in Sömmerda am Marktplatz glückte nicht. Unbekannte hatten versucht die Tür der Firma aufzuhebeln und verursachten so einen Schaden in Höhe von mehreren hundert Euro. Ins Objekt gelangten die Diebe glücklicherweise nicht. (JS)

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Erfurt

Pressestelle

Telefon: 0361 7443 1504

E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell