Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Nette Überraschung

Erfurt (ots)

Eine 36-Jährige traute gestern Abend ihren Augen nicht, als sie in der Leipziger Straße auf dem Balkon eines Nachbarn ihr Fahrrad entdeckte. Sie hatte den Drahtesel im Herbst als gestohlen gemeldet. Bei der Überprüfung stellte sich heraus, dass es sich tatsächlich um das gestohlene Fahrrad der 36-Jährigen handelte. Der Nachbar gab an, dass er es in seinem Keller gefunden habe. Das Rad wurde an die Frau zurückgegeben. Die Ermittlungen dauern noch an. (JS)

