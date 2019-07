Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Gestürzt

Erfurt (ots)

Ein 15-jähriger Radfahrer stürzte gestern Nachmittag im Bereich der Thüringen Halle mit seinem Fahrrad. Er hatte am Lenker zwei Schuhe befestigt. Einer der Schuhe geriet während der Fahrt ins Vorderrad, so dass dieses blockierte und der Jugendliche über sein Rad stürzte. Der Teenager verletzte sich am Arm und musste ins Krankenhaus eingeliefert werden. (JS)

