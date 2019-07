Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Kaputte Frontscheibe

Erfurt (ots)

Unbekannte beschädigten in der Nacht von Montag zu Dienstag in der J.-S.-Bach Straße einen VW. Das Auto parkte vor der Schwimmhalle als sich Vandalen an ihm zu schaffen machten. Vermutlich stieg jemand auf den PKW und trat die Frontscheibe ein. Der Schaden beläuft sich auf ca. 500 EUR. (JS)

