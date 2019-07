Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Kripo sucht Zeugen

Erfurt (ots)

Am Donnerstagabend wurden auf dem Erfurter Anger zwei Personen Opfer eines Raubes. Der 40-jährige Täter konnte letztlich gestellt und festgenommen werden. Die Landespolizeiinspektion Erfurt berichtete bereits am 26.07.2019 zu diesem Fall in der Pressemeldung "Täter nach Raub gestellt". Die Kriminalpolizei Erfurt sucht weiterhin nach Zeugen des Vorfalls sowie den courgierten Helfern, die den Opfern Hilfe leisteten. Diese werden gebeten sich an die Kripo Erfurt (0361/7443-1465) zu wenden. (JN)

