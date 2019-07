Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Hotelbrand

Erfurt (ots)

Ein Hotelgast alarmierte am Dienstag in den frühen Morgenstunden die Feuerwehr. Der Rauchmelder des Hotels in der Erfurter Innenstadt hatte ausgelöst und Brandgeruch war wahrnehmbar. Polizei und Feuerwehr kamen unverzüglich zum Einsatz. Glücklicherweise wurde das Feuer schnell lokalisiert und gelöscht. Zur Evakuierung des Hotels kam es nicht. Zur Schadenshöhe können gegenwärtig keine Angaben gemacht werden. Der Brand wurde möglicherweise durch einen Kurzschluss verursacht. Zur genauen Brandursache hat die Kripo Erfurt die Ermittlungen aufgenommen. (JN)

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Erfurt

Pressestelle

Telefon: 0361 7443 1504

E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell