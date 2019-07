Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Einbrecher in Grundschule

Erfurt (ots)

Am Montagmorgen musste der Hausmeister einer Grundschule in Melchendorf feststellen, dass Einbrecher über das Wochenende das Gebäude heimgesucht hatten. Über ein Fenster waren sie in die Schule gekommen. Mit Gewalt hebelten sie das Sekretariat auf. Dort hatten sie es auf mehrere Schlüssel abgesehen. Mit diesen öffneten sie zahlreiche Räume der Schule und durchsuchten sie. Was gestohlen wurde, ist bislang noch unklar. Die Täter hinterließen einen Sachschaden von etwa 500 Euro. (JN)

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Erfurt

Pressestelle

Telefon: 0361 7443 1504

E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell