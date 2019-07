Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Das volle Programm

Erfurt (ots)

Beamte der Erfurter Polizei hatten am Montagnachmittag den richtigen Riecher, als sie Am Schwemmbach einen Autofahrer kontrollierten. Der 21-Jährige zeigte sich sofort geständig und räumte gegenüber der Polizisten ein, keine Fahrerlaubnis zu besitzen. Nachdem in seinem Auto duzende Ecstasytabletten aufgefunden wurden, führten die Beamten mit ihm einen Drogentest durch. Da dieser ein positives Ergebnis anzeigte, wurde der 21-Jährige zur Blutentnahme gebeten. Zudem wurden die Drogen beschlagnahmt. (JN)

