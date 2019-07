Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Eingeschlossen

Erfurt (ots)

In der vergangenen Nacht wurde in einem Supermarkt im Erfurter Süden der Einbruchalarm ausgelöst. Ein Sicherheitsdienst kam vor Ort, um im Gebäude nach dem Rechten zu sehen. Hier trafen sie auf einen alkoholisierten Mann. Die Polizei stellte schließlich die Personalien des Mannes fest. Der 37-Jährige war obdachlos. Offenbar hatte er nicht versucht etwas im Supermarkt zu stehlen. Vielmehr war er auf der Suche nach einem Schlafplatz in der Kundentoilette eingeschlafen und wurde dabei eingeschlossen. Ihn erwartet nun eine Anzeige wegen Hausfriedensbruchs. (JN)

