Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Betrunkener Radler

Erfurt (ots)

Ein 39-Jähriger wurde heute Nacht in der Kölledaer Straße in Sömmerda einer Kontrolle unterzogen. Der Radfahrer war in Schlangenlinien unterwegs und brachte es bei dem durchgeführten Atemalkoholtest auf über 2,1 Promille. Eine Blutentnahme wurde veranlasst und eine Anzeige gefertigt. (JS)

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Erfurt

Pressestelle

Telefon: 0361 7443 1504

E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell