Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Sachschaden

Erfurt (ots)

Sachschaden in Höhe von 1000 EUR entstand Dienstagnacht in einem Freizeitzentrum in Sömmerda. Diebe hatten mehrere Türen aufgebrochen und gelangten so ins Objekt. Gestohlen wurde nach ersten Erkenntnissen nichts. (JS)

