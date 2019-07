Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Geflüchtet

Erfurt (ots)

In der Nacht vom 28. zum 29.08.2019 verschaffte sich ein Unbekannter Zutritt zu einer Firma in der Schwerborner Straße. Der Dieb stahl Kraftstoff und legte sich in einem Handwagen Buntmetall bereit. Als der ungebetene Gast gestern Mittag zum Tatort zurückkehrte um seine Beute abzutransportieren, wurde er von Mitarbeitern entdeckt. Samt Werkzeug und Beute bekam er flinke Füße und flüchtete. (JS)

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Erfurt

Pressestelle

Telefon: 0361 7443 1504

E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell