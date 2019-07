Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Auf Diebestour

Erfurt (ots)

In einer Parfümerie in der Innenstadt gingen Samstagmittag zwei Diebe auf Tour. Die Unbekannten wollten hochwertiges Herrenparfum stehlen, wurden von einer Mitarbeiterin aber entdeckt und verließen daraufhin das Geschäft um es ein paar Meter weiter erneut zu versuchen. Parfum im Wert von knapp 600 EUR ließ das Duo in einem benachbarten Laden in ihren Rucksäcken verschwinden. Als sie von einem Ladendetektiv angesprochen wurden, flüchteten die Beiden unerkannt. Die Beute ließen sie samt Rucksack zurück. (JS)

