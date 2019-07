Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Beschädigt

Erfurt (ots)

Sonntagmorgen musste eine 35-Jährige in Sömmerda feststellen, dass Unbekannte einen Reifen ihres Kia zerstochen hatten. Der PKW stand in der Neutorstraße als sich Unbekannte an ihm zu schaffen machten. Der entstandene Schaden beläuft sich auf ca. 200 EUR. Am Alperstedter See wurde gestern eine Seitenscheibe eines parkenden Autos eingeschlagen. Zwischen 17.30 - 19.50 Uhr wurde die Scheibe zerstört. Es entstand ein Schaden von ca. 500 EUR. (JS)

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Erfurt

Pressestelle

Telefon: 0361 7443 1504

E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell