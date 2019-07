Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Verschwunden - Erfurt

Erfurt (ots)

Eigenwillige Beute machten Diebe am Wochenende in Wallichen. Sie ließen das Klofenster einer Datsche mitgehen und stahlen eine Flasche Bier. Außerdem zerstörten sie den Pool der Laubenpieper. In Bischleben-Stedten machten sich gestern ungebetene Gäste in einem Mehrfamilienhaus zu schaffen. Aus einem Abstellraum ließen sie Werkzeuge und eine Bohrmaschine mitgehen. Mehrere hundert Euro stahlen Diebe aus einem Fachgeschäft in der Brühler Straße. Die Unbekannten verschafften sich Zutritt zu dem Geschäft und durchsuchten die Räumlichkeiten. Neben dem Bargeld ließen sie noch einen Laptop mitgehen. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 300 EUR. Auf Werkzeuge im Wert von über 300 EUR hatten es Langfinger in der Blumenstraße abgesehen. Sie hebelten eine Gartenlaube am Wochenende auf und stahlen u. a. Handkreissäge und Schweiß Gerät. (JS)

