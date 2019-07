Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Pfefferspray eingesetzt - Erfurt

Erfurt (ots)

Während der Streifenfahrt stellten Polizeibeamte heute Nacht in Erfurt an einer Skaterbahn eine größere Gruppierung fest, die untereinander in Streit geraten war. Obwohl die Beamten versuchten zu schlichten, schaukelte sich die Situation derart hoch, dass es zu einem Pfeffersprayeinsatz kam. Einer der betrunkenen Jugendlichen rief mehrfach verfassungsfeindliche Parolen, ein Teenager musste aufgrund des starken Alkoholkonsums ins Krankenhaus eingeliefert werden. (JS)

