Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Hobbygärtner aus dem Verkehr gezogen

Erfurt - Moskauer Platz (ots)

Als Beamte des Inspektionsdienstes Süd am Samstag in den frühen Morgenstunden wegen eines Wohnungsbrandes zum Moskauer Platz gerufen wurden, stellte sich der Sachverhalt schnell anders dar. Der ursächliche Brand war eher kleineren Ausmaßes, jedoch fanden die Beamten in der Wohnung eine selbstgebaute Aufzuchtanlage für Cannabis mit mehreren dazugehörigen Pflanzen und allerlei Zubehör. Der Wohnungsinhaber wurde bei dem Brand nicht verletzt, ihn erwartet nun aber eine Anzeige wegen des illegalen Anbaus von Betäubungsmitteln. (M.C.)

