Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Betrunkener greift Polizisten an

Erfurt (ots)

Nach einer Mitteilung über einen alkoholisierten Mann, der in der Melchendorfer Straße auf geparkte Fahrzeuge einschlagen soll, kam eine Streifenbesatzung des Inspektionsdienstes Süd zum Einsatz. Als die Beamten den Mann stellten, versuchte dieser einen der Beamten zu schlagen. Der konnte den Angriff aber abwehren und den Mann überwältigen und fesseln. Da der stark alkoholisierte Mann keinerlei Ausweisdokumente mit sich führte und der deutschen Sprache nicht mächtig war, wurde er zur Dienststelle gebracht. Während der Fahrt griff der Mann trotz gefesselter Hände den anderen Beamten an, so dass er erneut zur Räson gebracht werden musste. Nach geraumer Zeit hatte sich der Mann beruhigt und war willens, einen Atemalkoholtest durchzuführen. Dieser ergab dann einen Wert von immer noch weit über 3 Promille. Anschließend konnten noch die Personalien des Mannes festgestellt werden; es handelte sich um einen 36-jährigen Gastarbeiter. Gegen ihn wurden Anzeigen wegen versuchter Sachbeschädigung und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte in zwei Fällen gefertigt. Die Beamten wurden nicht verletzt. (M.C.)

