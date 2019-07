Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Schlägerei auf Feier

Kerspleben-Töttleben (ots)

Am späten Freitagabend kamen mehrere Besatzungen der Inspektionsdienste Nord und Süd zum Einsatz, da sich zwischen Kerspleben und Töttleben 40 Personen bei einer Feier schlagen sollten. In der dortigen Begegnungsstätte wurden dann mehr als 30 Personen von den eingesetzten Beamten kontrolliert und befragt. Schlussendlich stellte sich heraus, dass es zu einer Schlägerei zwischen zwei Personen gekommen war. Drei andere Personen wollten schlichtend eingreifen und gerieten dadurch ebenfalls in Mitleidenschaft. Eine Anzeige wegen Körperverletzung und Sachbeschädigung gegen einen jungen Mann wurde gefertigt. Er hatte kräftig ausgeteilt und dabei auch das T-Shirt eines anderen jungen Mannes zerrissen. (M.C.)

