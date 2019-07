Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: In der Wohnung verbarrikadiert

Erfurt (ots)

Am Freitagabend meldete ein Anwohner der Leipziger Straße, dass er von seiner Nachbarin mit einem Stuhl angegriffen worden sein soll. Die Frau habe außerdem etliche Möbelstücke vor seiner und ihrer Wohnungstür aufgestapelt. Die Frau war den Beamten bereits bekannt und galt als psychisch auffällig, weshalb sie einem Arzt vorgestellt werden sollte. Da auf Klingeln und Klopfen niemand reagierte, die Frau aber offensichtlich zuhause war, wurde die Feuerwehr zur Wohnungsöffnung gerufen. Die wiederum hatte jedoch Mühe, die Wohnungstür zu öffnen, da diese von innen mit mehreren Holzleisten verkeilt war. Als die Tür nach einer halben Stunde endlich geöffnet werden konnte, fanden die Beamten die Frau im dunklen Korridor hinter der Wohnungstür stehend. Sie hatte außerdem einen Reiskocher und dahinter einen Ventilator angeschaltet, so dass in der Wohnung tropische Hitze und Luftfeuchtigkeit herrschte. Eine Notärztin wies die Frau in die psychiatrische Station eines Erfurter Krankenhauses ein, wo sie jedoch nach wenigen Stunden wieder entlassen wurde. Zu weiteren Vorfällen kam es danach nicht mehr. Dennoch muss sie sich wegen versuchter gefährlicher Körperverletzung verantworten. (M.C.)

