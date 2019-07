Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Trunkenheit im Verkehr

Ottenhausen (ots)

Am 27.07.2019 gegen 23:45 Uhr fuhr ein 42 Jähriger aus Greußen mit seinem BMW von Ottenhausen in Richtung Weißensee. In der Linkskurve am Ortsausgang von Ottenhausen kam er aus bisher ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und beschädigte einen Leitpfosten und einen Wasserdurchlauf. Es entstand ein Gesamtschaden von ca. 17.000 EUR. Bei der Unfallaufnahme wurde Alkoholgeruch wahrgenommen und ein Test ergab einen Wert von 1,57 Promille. Es wurde eine Anzeige wegen Gefährdung des Straßenverkehrs aufgenommen und nach der Blutentnahme der Führerschein sichergestellt. (wo)

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Erfurt

Polizeiinspektion Sömmerda

Telefon: 03634 336 0

E-Mail: pi.soemmerda@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell